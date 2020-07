Kunststoffenster werden im Altort erlaubt

Es tut sich etwas in der Gestaltungssatzung für den Wiesenbronner Altort. In der jüngsten Ratssitzung in der Sporthalle ging es in der Hauptsache um den Einbau von Kunststofffenstern, die für den definierten Bereich bisher nicht erlaubt sind. Nachdem sich aber die meisten Ratsmitglieder für die Kunststofffenster "in entsprechender Optik" ausgesprochen hatten, wurde bei zwei Gegenstimmen die Entscheidung getroffen, dass diese Fenster nach der Definition von Dorfplaner Tom Buchholz in die Satzung aufgenommen werden.

Die Wiesenbronner Bürger haben für Baumaßnahmen im Altort eine Gestaltungsfibel zur Ergänzung und Erläuterung erhalten, da der rechtliche Teil durch die Gestaltungssatzung abgedeckt wird. "Und die muss ab und zu angepasst werden", meinte der Dorfplaner, der sich zufrieden damit zeigte, dass die Satzung gut funktioniere.

Sanierungskosten niedrig halten

Bei den Fenstern sei es derzeit so, dass es für Kunststoff keine Förderung gebe, "aber es gibt die Möglichkeit mit Holz innen und Alu-Schale außen". Diese Möglichkeit konnte sich Christian Gebert beim Auswechseln der alten Fenster in der ehemaligen Schule vorstellen, "dann hätten wir die nächsten 30 Jahre Ruhe". Markus Kreßmann votierte dafür, Kunststofffenster zuzulassen, "da solche in Holzoptik kaum von Holzfenstern zu unterscheiden sind". Carolin Wegmann nannte diese Art Fenster "pflegeleichter" und auch Kathrin Stenger und Jan von Wietersheim plädierten für diese Fenster, da es zwar darum gehe, alte Häuser zu erhalten, aber auch darum, dass für junge Familien die Sanierungskosten möglichst niedrig bleiben. Bei der Diskussion um die Preisgestaltung mahnte Dorfplaner Buchholz dazu, Preise für Kunststofffenster aus dem Baumarkt nicht mit Preisen für andere Fenster zu vergleichen.

Frank Ackermann setzte sich für "möglichst wenige Festsetzungen" ein "und wenn Leute unbedingt Kunststofffenster wollen, sollten wir die zulassen". Buchholz räumte ein, dass man nicht alles genau definieren könne, "aber eine gewisse Linie für das Ortsbild muss sein und wichtig ist auch die Beratung". Diskutiert wurde auch über für bestimmte Dachflächen zugelassene Photovoltaikanlagen, die auch auf Maschinenhallen möglich wären, wogegen bis dato aber die Satzung spreche. Diese Anlagen konnte sich der Dorfplaner auf einer Dachneigung bis 20 Grad vorstellen.

PV-Anlagen auf Maschinenhallen

Auf Fragen aus dem Rat erklärte er, dass PV-Anlagen auf Scheunen nicht verboten, aber nur auf einem Drittel der Dachfläche zugelassen seien. Hendrik Wenigerkind regte an, sich vor der Installation von solchen Anlagen mit den Hallenbesitzern in Verbindung zu setzen, "damit wegen wenigen Dachneigungsgraden kein Streit entsteht". Am Schluss einigte sich die Runde darauf, PV-Anlagen auf den Maschinenhallen bis zu etwa 20 Grad Dachneigung zuzulassen.

Förderung für Ferienbetreuung

Bei der Ferienbetreuung von Wiesenbronner Kindern in der Kleinlangheimer Schule wird es eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde geben, lautete der einstimmige Beschluss der Ratsrunde. Bürgermeister Volkhard Warmdt bezifferte die wöchentliche Halbtagsbetreuung auf 47,50 Euro, wobei der Aufschlag bei 40 Euro liegt. Die Ganztagsbetreuung kostet 75 Euro mit einem Aufschlagsanteil von 67,50 Euro. Die Gemeinde bezahlt den jeweiligen Aufschlag, so der Beschluss. Bei einer Gegenstimme wurden die Feststellung der Jahresrechnung für 2016 aufgrund der örtlichen Rechnungsprüfung und die Entlastung der Verwaltung beschlossen.

Angekündigt wurde ein Treffen zwischen Ratsgremium und Vereinsvertretern am 21. Juli, bei dem es in erster Linie um die Wiesenbronner Kerm und natürlich darum geht, ob die in Corona-Zeiten überhaupt über die Bühne gehen kann. Eingeladen ist die Einwohnerschaft zur Eröffnung der Bücherei am 24. Juli um 15 Uhr im Rathaus.