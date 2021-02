Die beiden Stahlteile wirken im Altarraum der Kitzinger Stadtkirche wuchtig wie unscheinbar zugleich. Je nach der Perspektive, aus der man die Skulptur betrachtet. Wenn dann durch den Raum zwischen den beiden eher dunklen Metall-Stelen helles Licht seinen Weg findet, bekommt das Kunstwerk in der Kirche seine Offenheit. Eine, die verbindet. "Verbindung" nennt Thomas Röthel auch sein Werk, das er am Sonntag beim Kunstgottesdienst vorstellte.

Auf Initiative des landeskirchlichen Kunstreferats in München gab es rund um Lichtmess in allen Bayerischen Kirchenkreisen Kunstgottesdienste unter dem Motto "Hoffnung. Leben. Licht.". Damit will das Kunstreferat auf die coronabedingte schwierige Situation für Kunstschaffende aufmerksam machen. Einer dieser besonderen Gottesdienste fand am Sonntag nach Lichtmess in der Stadtkirche in Kitzingen statt.

Kunstreferent der Diözese Würzburg zu Gast

Der Bildhauer Thomas Röthel aus Mitteldachstetten hat sich mit seinen Stahlskulpturen überregional einen Namen gemacht. Mit einem Kranwagen wurde sein 570 Kilogramm schweres Objekt angeliefert und anschließend in den Altarraum transportiert. Jürgen Emmert, renommierter Abteilungsleiter der Abteilung Kunst im bischöflichen Ordinariat Würzburg, tauschte sich im Gottesdienst, dessen Liturgie Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk aus Marktbreit hielt, mit dem Künstler über die Skulptur aus.

Durch das Gespräch könne man sich auch an etwas herantasten, meinte die Pfarrerin. Kirche und Kunst seien eng verbunden, erklärte sie. Seit Lichtmess stehe das Werk in der Kirche, durch das das Licht hindurch scheinen könne. Der Künstler arbeite mit schwerem Material, das doch so licht und leicht wirke, stellte sie den Künstler vor.

Soziale Medien ersetzen nicht reale Kunst

Während der Corona-Pandemie habe es viele Überlegungen gegeben, wie Kultur zu den Menschen gebracht werden könne, sagte Emmert. Doch die reale Auseinandersetzung mit Kunst könne nicht durch die Präsentation in sozialen Medien ersetzt werden. Sie sei ein ganzheitliches Erlebnis. So erkenne man nur beim direkten Betrachten der Stahl-Skulptur deren Beschaffenheit und Botschaft vom Licht.

Barraud-Volk verbindet mit dem Kunstwerk Stahl, Zwischenräume, Licht und Emporwachsen. Begriffe, denen sie in den Fürbitten Gewicht verlieh.

Röthel hat das Stahlstück durchtrennt. Jetzt wirke es wie ein aufgeklapptes Buch. Für den Schnitt habe er einen Tag gebraucht, wesentlich länger natürlich für die Entwurfsarbeit. In den zwei Teilen fange sich nun auch das Licht. Als Künstler interagiere er mit dem Material, lasse etwas zu und müsse auch loslassen. Wenn die Skulptur dann fertig sei, das sei für ihn ein Moment des Glücks.

Kunst komme zwar von Können, verkünde aber auch. Was, das können Besucher der Stadtkirche noch gut zwei Wochen selbst erkunden. Denn die Skulptur bleibt solange noch stehen.

Geld aus dem Kulturfonds der Landeskirche

Der Kunstgottesdienst sei ein Signal nach draußen, sagte Pfarrerin Barraud-Volk. Das Kunstreferat der Landeskirche hat Künstler eingeladen, die in Bayern leben und mit denen es durch langjährige Zusammenarbeit verbunden ist. Es möchte sie während der Pandemie unterstützen. Sie erhalten dafür laut dem Kunstreferat "eine einmalige Vergütung, die aus dem landeskirchlichen Kunstfonds finanziert wird – als Dank und als Zeichen der Solidarität und der Wertschätzung".

Im Kirchenkreis Ansbach-Würzburg gestaltete auch Gerhard Rießbeck, ein mehrfach ausgezeichneter Künstler, der in Bad Windsheim lebt, am Sonntag den Gottesdienst im Münster in Heilsbronn mit. Im Mittelpunkt stand sein Ölbild "Aufstehen".