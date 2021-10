Eine Ausstellung unter dem Titel "traum-ge-schichten" mit Werken des Kitzinger Malers Herbert Link ist bis 19. Dezember in Wörners Schloss Galerie in Neuses am Sand zu sehen. Vernissage ist am Sonntag, 31. Oktober, um 14.30 Uhr. Das geht aus einer Pressemitteilung der Wörners Schloss Galerie hervor.

Die Malerinnen Juliane Gotthof aus Kleinweisach und Elke Damm Hiereth aus Birgland erzählen in ihren Bildern Geschichten von Entwicklungen, die sich nach und nach abzeichnen, vom Spiel der Farbe mit der Form und ihrer Befreiung davon und von ihrer Liebe zum Detail, zur Natur und zum Leben, die durch jedes Werk hindurchschimmert - so wird die Ausstellung in der Pressemitteilung beschrieben.

Die Ausstellung ist mittwochs bis samstags von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11.30 bis 18 Uhr zu sehen; es gilt die 3G-Regel.