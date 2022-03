Münsterschwarzach vor 9 Minuten

Kunst statt Krieg

In den Farben der Ukraine setzen die Sprayer des EGM ein Zeichen gegen die aktuelle, politische Situation und zeigen ihre Solidarität zur Ukraine. Neben diesem künstlerischen Zeichen engagiert sich die Schulfamilie auch in der Flüchtlingshilfe. Acht Schülerinnen und Schüler aus Lemberg/Ukraine wurden in den Familien von EGM-Schülern untergebracht und besuchen nun als Gastschüler den Unterricht der 10. Klassen. Sie verfügen schon über Deutschkenntnisse, da sie in ihrer Heimat bereits Deutsch gelernt haben, was die Eingliederung hoffentlich erleichtern wird.