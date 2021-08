Eine Gruppe Dettelbacher Künstler, Profis, aber auch Menschen, die das Malen, Spachteln und Drucken auf anderem Weg für sich entdeckt haben, haben sich ein besonderes Kunstprojekt ausgedacht, informiert eine Pressemitteilung aus dem Kultur- und Kommunikationszentrum KUK. Unter dem Motto "#schaumermalkunstindettelbachan" stellen sie vom 27. August bis 17. Oktober ihre Kunstwerke in den Gassen Dettelbachs aus. Zu sehen sind sie in nicht mehr genutzten Schaufenstern.

Die Idee ist es, mit den Werken auf die besondere Altstadt Dettelbachs aufmerksam zu machen. Die fünf beteiligten Künstler Siggi Seifert, Bärbel Unger, Raimund Sauer, Fritz Herrmann und Roger Bischoff laden dazu ein, durch fast südländisch anmutende Gassen zu schlendern und dabei in das ein oder andere Schaufenster zu schauen. Ebenso spannend ist ein Spaziergang um die Stadtmauer, auf dem Skulpturenweg oder zum Skulpturenpark am Main, heißt es in der Pressemitteilung aus dem KUK.

Eine Besonderheit der Ausstellung sind QR-Codes in den Schaufenstern. Über sie kann man unterwegs ein paar interessante Dinge über die Ausstellung und die beteiligten Künstler erfahren. Einen Plan des Rundwegs zu den Künstler-Schaufenstern mit Kontaktdaten der Künstler gibt es ab sofort im KUK in Dettelbach.

Am Samstag, 28. August, laden die Künstler zu einem gemeinsamen Eröffnungsspaziergang ein. Ab 16 Uhr können Gäste bei einem Glas Wein die Ausstellung und die Künstler kennen lernen. Der Eröffnungsspaziergang ist kostenfrei. Da die Zahl der Teilnehmer beim Spaziergang jedoch begrenzt ist, um die Abstandsregeln einzuhalten, wird bis um Anmeldung zum 26. August im KUK gebeten.