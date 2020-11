Dettelbach vor 1 Stunde

Kunst aus alten Reben ist Thema im Dettelbacher Stadtrat

Der Dettelbacher Stadtrat tagt am Montag, 30. November, im Festsaal des historischen Rathauses. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen neben der Sanierung der Straße "Am Kirchberg" in Brück auch die Errichtung einer Toilette am Dettelbacher Freizeit- und Skulpturenpark. Außerdem gehen die Haushaltsberatungen weiter und das Gremium beschäftigt sich damit, welche Unterstützung der Veranstaltung "RebART" von der Stadt gewährt wird. Das Symposium mit internationalen Künstlern war vergangenen Juni geplant gewesen und soll jetzt unter der Überschrift "Kunst aus alten Reben" im Juni 2021 stattfinden.