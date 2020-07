Dettelbach vor 24 Minuten

Kulturnotiz: Werke von Jürgen Roth

Jürgen Roth zeigt im KuK in Dettelbach vom 7. August bis 1. September Werke aus seinem Schaffen. In seiner Ausstellung "Glaube, Kunst und Quantensprung" geht es dem Künstler darum, das Bewusstsein der Menschen unter die Lupe zu nehmen. Manchmal mit ernstem Hintergrund, manchmal mit einem Augenzwinkern wird das eigene Verhalten gespiegelt und im Zwiespalt zwischen Glaube und moderner Wissenschaft betrachtet. Mit begleitenden Texten zu den Bildern erhält der Besucher die Möglichkeit sich eingehend mit Themen wie Religion, Spiritualität oder nüchterner Wissenschaft auseinanderzusetzen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Vernissage ist am Freitag, 7. August, um 18 Uhr. Bereits um 17 Uhr findet eine Führung durch das Museum Pilger & Wallfahrer statt. Außerdem findet zusätzlich zur Ausstellung am 21. August, um 18 Uhr im KuK ein Vortrag von Yoga- und Achtsamkeitstrainerin Bettina Apel zum Thema "Bewusstsein und Achtsamkeit" statt.