Kitzingen vor 7 Stunden

Kulturnotiz: Vom kleinen Drachen und der Aprikosenblüte

Die Miniatur-Kunst-Bühne Papiertheater in der Grabkirchgasse 4, Kitzingen, lädt zu einer spannenden Theateraufführung ein, wie es in einer Mitteilung des Papiertheaters heißt. Diesmal ist es die Inszenierung "Vom kleinen Drachen und der Aprikosenblüte", geschrieben und gestaltet von Gabriele Brunsch. Für alle Menschen, die Lust am Sehen und Lauschen haben, verspricht die Ankündigung ein spannendes, sehr modernes Märchen über künstliche Intelligenz, Astrophysik, humanoide Roboter, Zeit und Raum, und die ganz kleinen Dinge im großen Ganzen. Die Aufführung dauert rund eine Stunde und ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahre. Die Aufführungstermine: Samstag, 5. und 12. September, und Sonntag, 6. und 13. September, jeweils 17 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Reservierung unter Tel.: (09332) 8692 oder über die Homepage www.papiertheater-kitzingen.de erforderlich.