Kulturnotiz: Summertime mit den Mann-Schwestern

Noch bis 6. September lädt die Galerie Papiushof in Sulzfeld zur Ausstellung "Summertime" mit Werken der Künstlerinnen Karin und Natascha Mann ein.

Die Schwestern, mit einem Altersunterschied von zwei Jahren in Pittersdorf bei Bayreuth geboren, begannen ihre künstlerische Laufbahn laut Pressemitteilung zunächst in der Werkkunstschule in Würzburg, da der Vater sich als Orgelbauer in Marktbreit mit der Familie niederließ.

Nach dem Studienabschluß wechselten beide von Franken an die Akademie der bildenden Künste nach München. In dieser Zeit konzentrierte sich Karin Mann in ihrer künstlerischen Ausbildung überwiegend in Richtung plastische Arbeit mit den Werkstoffen Ton, Stein und Metall, während Natascha Mann sich der Malerei verschrieb.

Geöffnet ist die Ausstellung samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Tel.: (0163) 8786019, www.papiushof.de