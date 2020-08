Gaibach vor 40 Minuten

Kulturnotiz: Orgelkonzert in der Kreuzkapelle in Gaibach

Am Sonntag, 9. August, um 17 Uhr findet in der Kreuzkapelle in Gaibach ein Orgelkonzert zugunsten der historischen Orgel statt. Die Gaibacher Kreuzkapelle, die als Bauwerk Johann Dientzenhöfers gilt, wurde 1700 geweiht. Zeitgleich wurde auch die Orgel von Orgelbaumeister Johann Adam Schleich in der Kapelle errichtet. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.