Kitzingen aktualisiert vor 36 Minuten

Kulturnotiz: Orgelkonzert in der Kitzinger St. Johannes Kirche

"Orgelmusik zur Marktzeit" gibt es am Samstag, 24. Oktober, wieder in Kitzingen. Ab 11 Uhr erklingt in der Pfarrkirche St. Johannes eine "Geburtstags-Symphonie" – eine Zusammenstellung von Werken, die die Komponisten Ludwig van Beethoven (250. Geburtstag) und Louis Vierne (150. Geburtstag) würdigen. Die Orgel spielt Regionalkantor Christian Stegmann. Der Veranstalter weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass bei gelber oder roter "Corona-Ampel" während des Konzertes durchgehend eine Maske getragen werden muss. Eine Anmeldung bis Freitagabend per E-Mail an: christian.stegmann@bistum-wuerzburg.de oder unter Tel.: (09321) 9089814 ist erforderlich.