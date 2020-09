Kitzingen vor 9 Stunden

Kulturnotiz: Neue Filmreihe im Roxy-Kino

Im Rahmen der neuen Reihe "Bayerische Regisseure im Roxy-Kino" stellt am Samstag, 5. September, um 19 Uhr der Passauer Regisseur Daniel Alvarenga seinen Film "Wer Frieden sucht" in Kitzingen vor: Anders, als es der Titel vermuten lässt, handelt es sich dabei nicht um ein religiöses oder gesellschaftliches Thema, sondern der Psychothriller bringt mit Anklängen an die Filme Alfred Hitchcocks die Situation eines Mannes auf die Leinwand, der an Gedächtnisverlust auf Grund eines Unfalls leidet und nach mehreren überraschenden Ereignissen unvermutet mit einer totgeglaubten Freundin zusammen trifft, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss stellt sich der Regisseur den Fragen der Zuschauer.