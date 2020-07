Rüdenhausen aktualisiert vor 15 Minuten

Kulturnotiz: Musikalischer Frühschoppen

Am Sonntag, 26. Juli, findet im Rüdenhäuser "Weinkeller am Schloss" ein musikalischer Frühschoppen statt. Von 11 bis 16 Uhr unterhält das Duo "Spink" die Gäste. Eine Anmeldung unter Tel.: (09383) 7044 oder per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen.de ist erforderlich.