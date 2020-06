Rödelsee vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Klassik auf dem Schwanberg

„Delicatezza“ – diesen Titel trägt ein Duo-Konzert mit Trompete und Saxofon am Samstag 20. Juni, um 19.30 Uhr auf dem Schwanberg. Die Musiker der Formation „duopoli – art in duo“ geben das Konzert auf der Kirchentreppe der St. Michaelskirche, teilen die Veranstalter mit. Karlheinz Höflich (Trompete/Kornett) und Sonja Höflich (Tenor-/Sopran-Saxofon) präsentieren ein beschwingtes Konzert mit Werken von Corelli, Bach, Beethoven, Mozart und Boismortier in Arrangements für Trompete und Saxofon. Das Konzert ist genehmigt für 100 Personen. Die Veranstalter bitten um Voranmeldung bei Sr. Dorothea Krauß per E-Mail: dkrauss@ccr-schwanberg.de bis Samstagmittag und um Einhaltung der Hygieneregeln. Das Zuhören ist frei, über Spenden freuen sich jedoch die Musiker.