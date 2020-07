Neuses am Sand vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Herbert Link lässt die Farben fließen

Eine Ausstellung unter dem Titel "Die Farben fließen" mit Werken des Kitzinger Malers Herbert Link ist bis 6. September in Wörners Schloss Galerie in Neuses am Sand zu sehen. Vernissage ist am Sonntag, 26. Juli, um 14.30 Uhr. Links Malerei (Acryl auf Leinwand) folgt dem Gefühl, der Intuition und dabei dürfen die Farben teilweise unbegrenzt fließen. Der Künstler verzichtet weitgehend auf Details, heißt es in der Pressemitteilung. Unübersehbar ist in einigen seiner Bilder seine weitere Leidenschaft zu erkennen: die Musik. Der frühere Schlagzeuger von "Sunset" und "Albatros" lässt keinen Zweifel daran, wer seine musikalischen Heroen sind, darunter die Beatles und Jimi Hendrix. Zu sehen ist die Ausstellung mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.