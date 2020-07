Volkach vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Florian Meierott und Tatiana Hubert auf der Vogelsburg

Geiger Florian Meierott und Tatiana Hubert am Klavier lassen am Sonntag, 19. Juli, um 17 Uhr auf der Vogelsburg bei Volkach Musikgiganten der letzten Jahrhunderte aufeinander treffen. Beim Motto „Roll Over Beethoven!“ treffen laut Pressemitteilung Rock`n`Roll und Pop auf Ludwig van Beethoven, der dieses Jahr seinen 250. Geburtstag feiert. Eine Annäherung an die Klassik mit Werken von Beethoven, Mozart, Depeche Mode, ACDC, Elvis, Queen, Rolling Stones, Chuck Berry und Johann Sebastian Bach. Karten zu 20 Euro gibt es unter Tel.: (0171) 4567463, E-Mail an: mail@meierott.de oder online unter www.meierott.de