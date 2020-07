Kulturnotiz: Buchtipps im August

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur aus Volkach empfiehlt in einer Pressemitteilung drei Titel im August-Buchtipp „Drei für unsere Erde“:

Klima-Buchtipp: „Hubert Reeves erklärt uns den Ozean“ von Hubert Reeves & David Vandermeulen (64 Seiten, 18 Euro, Jacoby & Stuart 2020, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-96428-060-2). Der Schutz der Meere sollte Priorität haben und doch muss man darauf immer wieder aufmerksam machen. Klug und doch altersgerecht erklärt der Wissenschaftler Reeves die Bedeutung der Ozeane, den Zusammenhang zwischen Meer und Klima und setzt so Wissen und Fakten virtuos in der Sachgraphic Novel um.

Umwelt-Buchtipp: „Julius forscht am Meer“ von Michael König (96 Seiten, 15 Euro, Olivia 2020, ab neun Jahren, ISBN: 978-3-98145-666-0). Ein Wissens- und Beschäftigungsbuch nicht nur für jüngere Lesende: Gemeinsam mit Julius erforscht und entdeckt man das Meer, kleine Experimente und Bastelideen ergänzen wunderbar den Wissensdrang der Kinder.

Natur-Buchtipp: „Wildes Leben im Watt“ von Ilka Sokolowski (65 Seiten, 16 Euro, Gerstenberg 2020, ab sechs Jahren, ISBN: 978-3-8369-5696-3). Die faszinierende Welt des Wattenmeeres, voller Leben und Vielfalt. Ein Sachbilderbuch, das den einzigartigen Lebensraum informativ erklärt und zum Verweilen einlädt. Eine ungewöhnliche Wattwanderung im Sachbuch, die überzeugend umgesetzt wird und das Meer aus einer anderen Perspektive beleuchtet.