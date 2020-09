Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur aus Volkach empfiehlt in einer Pressemitteilung drei Titel im Oktober-Buchtipp „Drei für unsere Erde“:

Klima-Buchtipp: „Klima im Wandel“ von Ruth Omphalius & Monika Azakli (160 Seiten, 10 Euro, Arena 2020, ab zehn Jahren, ISBN: 978-3-401-60563-0). Dem Sachbuch gelingt es auf beeindruckende Weise, die Komplexität des Klimawandels verständlich zu erklären. Ein wichtiges Buch mit zahlreichen Fakten, aber auch unliebsamen Fragen wie: „Was wird geschehen, wenn wir unser Verhalten nicht ändern?“ Spannend, nicht nur für Klimaaktivisten.

Umwelt-Buchtipp: „Panic Hotel“ von Stephan Knösel (360 Seiten, 17,95 Euro, Beltz & Gelberg 2020, ab 14 Jahren, ISBN: 978-3-407-75829-3). Aufgrund von Naturkatastrophen, Klimaveränderungen und daraus resultierenden Kriegen ist die Erde fast unbewohnbar und die Mächtigen retten sich in einen Bunker, um zu überleben. Die Welt im Bunker ist klar geteilt, es entsteht ein neues System, Gier und Macht setzen sich fort. Ein Roman, der eine düstere Zukunft entwirft und zum Nachdenken anregt, heißt es in der Pressemitteilung.

Natur-Buchtipp: „Eine neue Welt“ von Sascha Mamczak & Martina Vogl (270 Seiten, 22 Euro, Peter Hammer 2020, ab zwölf Jahren, ISBN: 978-3-7795-0647-8). Fundiert, sachlich und anregend wird das Ökosystem Erde erklärt, um so vorausschauend in eine Zukunft zu blicken. In zehn Kapiteln wenden sich die Autoren einzelnen Themen zu, fordern Veränderungen und versuchen trotz der Dramatik optimistische Perspektiven und Möglichkeiten anzubieten.