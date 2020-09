Kitzingen vor 38 Minuten

Kulturnotiz: Ausstellung über Michael Schneeberger

In dieser Woche feiert die jüdische Welt mit dem Neujahrsfest Rosh Hashana den Beginn des Jahres 5781 und begeht mit Jom Kippur, dem Versöhnungsfest, einen der höchsten Feiertage, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins ehemalige Synagoge Kitzingen. Dass diese Festtagstradition vor nicht einmal 100 Jahren auch in der Stadt Kitzingen und in ganz Unterfranken gepflegt wurde, sei kaum mehr bekannt. Was man heute über das jüdische Leben und die jüdische Kultur in der Stadt und in den Landgemeinden wissen, verdanke man Heimatforschern wie dem 2014 verstorbenen Michael Schneeberger, heißt es weiter. Die Dokumentation über sein Lebenswerk, konzipiert vom Würzburger „Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken“ zeigt der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen noch einmal am Wochenende.