Kitzingen vor 1 Stunde

Kulturnotiz: "Astronomischer" Evensong

Am Samstag, 6. Februar, findet um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen ein „Astronomischer“ Evensong statt. Vorsteher des Evensongs ist Pater Christoph Gerhard aus Münsterschwarzach, der die dortige Sternwarte betreut und einige theologische Gedanken zu diesem Thema ausführen wird, teilt Regionalkantor Christian Stegmann mit. Auch die Musik ist entsprechend abgestimmt: So erklingen unter anderem „Die Himmel rühmen“ von Beethoven, „Der Mond ist aufgegangen“ in einer Fassung von Max Reger sowie impressionistische Orgelwerke von Sigfried Karg-Elert. Es singt ein Vokalquartett aus den Chören von St. Johannes unter der Leitung Christian Stegmann, der auch die Orgel spielt.