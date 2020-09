Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Kulturnotiz

Am Mittwoch, 30. September, findet um 19.30 Uhr in den Räumen von „Buch und Kunst“ im Klosterhof der Abtei Münsterschwarzach der nächste Buch-Besuch statt. Pater Maurus Schniertshauser, Mönch der Abtei Münsterschwarzach, liest aus seinem Buch „Gelöste Fesseln“. In seinem Noviziat nahm Pater Maurus mit zwei weiteren Mönchen am „Exposure“ in der ägyptischen Wüste teil, laut Pressemitteilung eine Reise voller menschlicher und spiritueller Erfahrung. In seiner Lesung nimmt er die Hörer mit zu den Wurzeln des Mönchtums und des Glaubens. Eine Voranmeldung per E-Mail an: buchhandlung@vier-tuerme.de oder unter Tel.: (09324) 20213 ist erforderlich; ein Mund-Nasenschutz ist mitzubringen.