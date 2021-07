Kitzingen 13.07.2021

Kulturförderpreis für das Roxy Kino Team

Die Stadt Kitzingen verleiht den Kulturförderpreis 2020 am Stadtbalkon an die Roxy Kitzingen e. G. Oberbürgermeister Stefan Güntner unterstrich in seiner Begrüßung, dass der mit 1000 Euro dotierte Preis für Wirken mit herausragenden künstlerischen Leistungen geschaffen wurde. Eine Kultureinrichtung wie ein Kino sei ein wichtiger Baustein für die Innenattraktivität der Stadt. Güntner zeigte sich überzeugt, dass der Kulturbereich mit am schlechtesten durch die Pandemie gekommen sei.