Eine seltene Geburt erlebte kürzlich die Familie Brügel auf ihrem Bauernhof in Mönchsondheim: Kuh Falbala brachte nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei kleine Kälber zur Welt. "Das ist für uns eine kleine Sensation", erklärt Sonja Brügel. Davon abgesehen, dass Drillingsgeburten bei Kühen ohnehin recht selten sind, fand diese zum ersten Mal überhaupt in der langen Geschichte des Familienbetriebs statt.

Die drei kleinen Bullenkälber lagen am Morgen des 16. Juni einfach so in der Strohbucht. "Sie waren demnach in der Nacht geboren worden. Die Jungtiere werden bei uns auf dem Hof bleiben und dort zu Jungbullen aufgezogen", erklärt Brügel. Ihre Familie sei sehr erfreut über den problemlosen Verlauf der Trächtigkeit und das völlig selbständige Kalben. Für die Fleckviehkuh war es die vierte Kalbung. "Mutter und Kinder sind wohlauf", freut sich Sonja Brügel.