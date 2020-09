Wiesentheid vor 1 Stunde

"Künstliche Idioten" in der Steigerwaldhalle

Kabarettist Philipp Weber, bekannt aus Mitternachtsspitzen, der Anstalt, Kabarett in Franken, Pufpaffs Happy Hour und vielen anderen Sendungen kommt zur etwas anderen Wiesentheider Kirchweih am Sonntag, 27. September, um 19 Uhr in die Steigerwaldhalle in Wiesentheid. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Was bringt uns die Digitalisierung wirklich? Verlernen wir jetzt das aufrechte Gehen dank des ständigen "Aufs-Smartphone-Geschaue"? Können wir bald zum Mars fliegen? Sind wir noch Menschen oder bereits träumende Roboter? Laut Pressemitteilung verrät Weber in seinem Programm "KI: Künstliche Idioten!", wie viel Digitalisierung der Mensch verträgt, welche Paradoxen diese mit sich bringt und ob diese wirklich Freiheit schafft.