Dettelbach vor 1 Stunde

Künstler spenden für krebskranke Kinder

Bei der Ausstellung ,,Bild & Ton‘‘ haben sich die drei Künstler etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der Dettelbacher Paul Hartmann und seine Künstlerfreunde Ralf Weinkirn und Jutta Born stellten von Anfang März bis Ende Juni im KUK Dettelbach ihre Bilder und Skulpturen im Baumannschen Haus aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Eröffnung am 7. März, kurz vor der Schließung durch Corona, durften sie sich über ein volles Haus mit über 50 Gästen freuen, welche die Künstler mit ihren Werken kennenlernen wollten. Um auch anderen Menschen eine Freude mit ihrer Ausstellung zu machen, haben sich die Künstler dazu entschlossen, alle Besucher zu einer Spende für die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg aufzurufen. Dabei kamen 300 Euro an Spendengeldern zusammen. Die Elterninitiative kümmert sich unter dem Motto ,,Die Diagnose können wir nicht ändern, aber das gesamte Umfeld positiv beeinflussen‘‘ darum, die betroffenen Familien eines erkrankten Kindes in dieser schwierigen Situation mit Gesprächen, Therapien, den Elternunterkünften und noch vielem mehr zu unterstützen. Ziel ist es, dass alle Kinder geheilt werden können, und dass sie und ihre Familien die großen seelischen Belastungen verkraften und verarbeiten. Weitere Infos im Internet unter www.stationregenbogen.de; im Bild: die Spendenübergabe mit Ralf Weinkirn, Paul Hartmann, Angelika Müller (Mitglied der Elterninitiative), Jutta Born und Arlena Ridler (Tourismusleitung Dettelbach).