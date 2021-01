Auf Initiative des landeskirchlichen Kunstreferats in München wird es rund um Lichtmess in allen bayerischen Kirchenkreisen mindesten zwei Kunstgottesdienste geben. Damit möchte das Kunstreferat auf die coronabedingte schwierige Situation für Kunstschaffende aufmerksam machen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einer dieser besonderen Gottesdienste findet am Sonntag, 7. Februar, um 9.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen statt. Der Stahlkünstler Thomas Röthel wird mit einem seiner Werke im Gottesdienst anwesend sein. Dr. Jürgen Emmert, Leiter der Abteilung Kunst im bischöflichen Ordinariat Würzburg, wird einen geistlichen Impuls geben und mit dem Künstler ins Gespräch kommen. Die Liturgie hält Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk aus Marktbreit.