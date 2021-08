Marktbreit vor 43 Minuten

Künstler Frank Gebhardt stellt in Marktbreit aus

Auch in diesem Jahr unterstützt der Verein Kultur Marktbreit e.V. wieder Künstler, die durch die Corona-Zeit nicht auftreten konnten und dadurch finanzielle Einbußen hatten. Deshalb hat sich der Verein aus dem historischen Pendant zur Stadt Marktbreit den Bernamer Singbären alias Achim Zepter entliehen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der leidenschaftliche Straßenmusiker wird am Samstag, 21. August, ab 19 Uhr mit stimmungsvollen Liedern einen schönen Sommerabend auf dem Schlossplatz garantieren. Gleichzeitig findet im Restaurant Schloss eine Ausstellung von Kunstwerken besonderer Art statt. Der Oberickelsheimer Künstler Frank Gebhardt verwandelt Alltagsgegenstände in Kunstwerke – humorvoll, tiefsinnig, inspirierend. Eine Reservierung unter Tel.: (09332) 4100 ist erforderlich.