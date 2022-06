In Dettelbach findet ein Bildhauersymposium statt. Die dabei gefertigten Kunstwerke sollen im Rahmen eines "RebART Weges" durch Dettelbach führen. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des KUK Dettelbach entnommen:

Bildhauerinnen und Bildhauer aus verschiedenen europäischen Ländern arbeiten 14 Tage zusammen und schaffen bildhauerische Werke aus Material, das in den Weinbergen zu finden ist, wie etwa Rebstöcke und Weinbergsdraht aus gerodeten Weinbergen. Diese werden vorab rund um Dettelbach gesammelt.

Die Arbeiten finden an frei zugänglichen Orten statt, zum Beispiel an der Mainlände, in den Weinbergen oder im Skulpturenpark am Main. So können Besucherinnen und Besucher jederzeit die Arbeitsweise, aber auch den Fortschritt der Arbeiten verfolgen. Welche Orte es genau werden, entscheiden die Künstler nach der Anreise. In der Tourist Information im KUK kann man sich informieren, wo die Künstler bei der Arbeit beobachtet werden können.

Kunstschaffende aus fünf Ländern

Die folgenden Künstlerinnen und Künstler aus Italien, Bulgarien, Kroatien, Österreich und Deutschland werden beim Symposium dabei sein: Emanuela Camacci, Hermann Gschaider Hermann, Nika Radic, Raimund Sauer, Kristina Yosifova und Jul Zureck.

Am Sonntag, 26. Juni , findet um 15 Uhr im KUK Dettelbach eine Eröffnungsfeier statt, bei der die Künstler anwesend sind und man bei einem Glas Wein etwas über ihre geplanten Kunstwerke in Dettelbach erfahren kann. Musikalisch untermalt wird die Eröffnung durch Harfenklänge von Magdalena Sauter. Außerdem werden Führungen mit Informationen zu den Künstlern und Werken am 2. und 9. Juli angeboten. Das große Abschlussfest findet am Sonntag, 10. Juli, ab 11 Uhr bei einem Jazz-Frühstück im Skulpturenpark statt.

Anmeldung zur Eröffnungsfeier unter Tel.: (09324) 3560 oder per E-Mail an tourismus@dettelbach.de.