Fast ein Jahrhundert lang sandte die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Kitzingen Gastprediger nach Haag, um dort den Gottesdienst zu halten.

Eine Geste der Freundschaft und der Verbundenheit war es, einst gegründet durch Schneidermeister Wolfgang Mümpfer aus Abtswind und Michael Bayer aus Haag, die die Frömmigkeit der Landeskirchlichen Gemeinschaft in den Steigerwald trugen. In Kriegszeiten und danach war man dankbar für die monatlichen Predigtdienste. Zuletzt wurden sie nur noch einmal im Jahr ausgeübt.

Am Pfingstmontag beendete Axel Wolfarth nun diese Reihe mit einem Open-Air-Gottesdienst, in dem auch der Posaunenchor des CVJM-Haag mitwirkte. In seiner anschaulichen Predigt beschrieb der Prediger das turbulente Leben und Wirken des Propheten Elia und machte deutlich, dass die biblischen Berichte keineswegs nur Werbeschriften für den Glauben sind. Sie erzählen auch von menschlichen Krisen und vom Wirken Gottes in solchen Zeiten. Als Elia selbst einem Burnout nahe war, zeigte Gott ihm seine Fürsorge, seine Seelsorge und seine Vorsorge und macht ihm klar, dass mit einer Krise sein Dienst für Gott und die Menschen keineswegs zu Ende ist.

Altbürgermeister Gottfried Schaller, ein Enkel von Michael Bayer, skizzierte im Gottesdienst das segensreiche Wirken der LKG in Haag und erinnerte dabei nicht nur an viele Prediger, unter ihnen zuletzt die Brüder Kristen, Klein, Müller, Morthost, Hertel und Bahr, sondern auch an die vielen Gläubigen aus Kitzingen, die einst mit Bus nach Haag kamen und im Hause Schaller mit Eintopf verköstigt wurden. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Verbindung nach Kitzingen weiter gepflegt werden möge durch persönliche Freundschaften und gelegentliche Gottesdienste. Er dankte der LKG Kitzingen im Namen seiner Familie und im Namen der ganzen Ortsgemeinde für die vielen Gottesdienste.

„Mit Traditionen ist es wie mit dem Glauben, sie werden nicht automatisch weitergegeben. Und die Zeit kann man nicht zurückdrehen.“ Mit diesen Worten kommentierte Prädikant und Vertrauensmann der Kirchengemeinde Edmund Mix das Ende der jährlichen Predigtdienste in Haag und überreichte Axel Wolfarth als Zeichen der Dankbarkeit der Kirchengemeinde ein von Pfarrer Hans Gernert verfasstes Video über die Haager Kirche zur Erinnerung.

Von: Dekan i.R. Hanspeter Kern, Haag.