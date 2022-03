Auf dem Gehweg vor dem Eingang zur Raiffeisenbank in der Erweinstraße in Wiesentheid werden künftig drei Poller aufgestellt. Das legte der Wiesentheider Gemeinderat in seiner Sitzung fest, um damit das Problem der häufig dort widerrechtlich geparkten Fahrzeuge zu lösen. Zuletzt hatte sich der Bauausschuss mit dem Thema beschäftigt, eine Entscheidung aber an das Gremium weiter gegeben.

Der rund 20 Meter lange Bereich, auf dem Autofahrer gerne kurz ihr Fahrzeug abstellen, um Geld abzuheben oder in der gegenüber bestehenden Bäckerei einzukaufen, befindet sich mitten im Ortskern. Parken ist an dieser Stelle eigentlich nicht erlaubt, zumal sich die Fahrzeuge dazu zum Teil auf den Gehweg stellen. Der gesamte Bereich ist eine Engstelle, eine Art Nadelöhr. Nur wenige Meter weiter ist außerdem eine Kreuzung. Das Geldinstitut hatte das Parken dort bereits mehrfach moniert. Die Autos hielten oft exakt vor der Eingangstüre der Bank, die sich dann jedes Mal automatisch öffne, hieß es.

Gemeinderat Andreas Laudenbach sah in den Pollern, die nun aufgestellt werden, eine pragmatische, aber keine dauerhafte Lösung. Ein Versuch sei es wert. Sein Ratskollege Erwin Jäger wies darauf hin, dass normalerweise auch auf dem gegenüber liegenden Gehweg vor der Bäckerei keine Fahrzeuge parken dürften. Nach dem Verkehrsrecht sei auch das verboten. Eine Verkehrsüberwachung mit Knöllchen würde sich in dem Bereich lohnen, meinten andere.

Förderung beantragen

Außerdem beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung, für den geplanten Erlebnisweg in Wiesentheid eine Förderung über das Leader-Programm anzumelden. An Kosten für den Weg wurden insgesamt 149.702 Euro berechnet. Der Zuschuss soll 60 Prozent der Nettokosten betragen.

Der Erlebnisweg soll im Bereich des Sportzentrums beginnen und von dort rund drei Kilometer durch Wald und Flur führen. Der Weg ist als zusätzliches Freizeitangebot für Familien und Kinder gedacht. Die Strecke im Gemeindewald "Mühltanne" in Richtung Untersambach wird mit verschiedenen Stationen ausgestattet, wo gerade Kinder den Wald kennen lernen können. Dazu sind auch Spielgeräte, Info-Tafeln und manches mehr angedacht.

In der Sitzung wurde eine Anfrage des Telekommunikationsunternehmens Vodafone zum Verlegen eines größeren Glasfaserkabels behandelt. Die überregionale Trasse, die von Dettelbach nach Bamberg geplant ist, durchquert die Gemarkung Reupelsdorfs. Der Gemeinderat lehnte die dort angedachte über die Gehwege entlang der Bundesstraße ab. Als Alternative schlug das Gremium eine Strecke vor, die im Süden um den Ort herum führt und problemloser herzustellen sei, hieß es.

Zuschuss für Zisternen

Dazu beschloss der Gemeinderat, künftig den Einbau von Zisternen auf Privatgrundstücken zu bezuschussen. Es werden 50 Euro pro Kubikmeter Fassungsvermögen beigesteuert, maximal werden 15 Kubikmeter gefördert. Zu dem Punkt wurde eine Richtlinie erlassen, die genaueres festlegt.