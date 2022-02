Endlich wieder darf Tanzen trainiert werden, freut sich der Kitzinger Tanzclub (KTC) in einer Pressemitteilung. Zwar aktuell nur mit einem strengen Hygienekonzept, aber wieder Parkettboden unter den Tanzschuhen zu haben, sei für die meisten Mitglieder ein schönes Gefühl.

Die vergangenen zwei Corona-Jahre seien für den KTC alles andere als einfach gewesen. Monatelange Schließungen und damit verbundene sinkende Einnahmen und Mitgliederaustritte hätten den Verein, wie viele andere Vereine auch, an seine finanziellen Grenzen gebracht.

Zwar sei der KTC in der glücklichen Lage, Eigentümer des Kolosseums zu sein, so dass zumindest keine Mietkosten anfallen. Aber auch so seien die Unterhaltskosten immens und fordern von Schatzmeister Bruno Botschka einiges an Geschick, die Kosten in Grenzen zu halten, heißt es im Pressetext: "Eine neue Anfängergruppe im Mai, Wiederaufleben des Tanztreffs, Thekenverkauf und ein Frühlingsball im Mai können helfen, wieder normale Einnahmen wie vor Corona zu erzielen."

Das sagt der Vorstand

Auf die Frage, ob es nicht riskant sei, mitten in der Omikron-Welle einen Ball zu planen, antwortete der erste Vorsitzende Markus Hesterberg: "Die Aussagen der Politiker lassen zumindest für die Sommermonate wieder etwas Hoffnung zu. Wir sind als Vorstand des KTC bislang sehr umsichtig mit Corona umgegangen. Wir haben den Trainingsbetrieb zum Schutz unserer Mitglieder meist schon vor den offiziellen Schließungen eingestellt. Die Wiederaufnahme des Trainings im letzten Sommer und jetzt im Februar erfolgte unter einem strengen Hygiene-Konzept. Dieses werde auch von den meisten Mitgliedern bereitwillig angenommen – sie wollen einfach nur wieder trainieren und das Vergessene auffrischen. Bei unserem Ball werden wir bei aller Freude am Tanzen, Corona immer im Blick haben. Der Ball wird unter den dann geltenden Hygienebedingungen stattfinden und eine reduzierte Teilnehmerzahl haben. Teilnehmen können Mitglieder und Nichtmitglieder. Auch hoffe ich, dass der Ukraine-Konflikt bis dahin gelöst ist und alle den Ball unbeschwert genießen können.“

Ball mit "Vanilla Sky"

Der KTC plant auch für den 3. Mai eine neue Anfängergruppe, bei der Neueinsteiger gerne zweimal kostenfrei schnuppern können, bevor sie Mitglieder werden. Unterrichtet werden Standard- und Lateintänze. Schritt für Schritt erlernen Anfänger oder auch Wiedereinsteiger wöchentlich Grundschritte und Figuren, um auf dem Parkett eine gute Figur zu machen, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung. Auch in der Jugendgruppe, freitags um 18.20 Uhr, seien gerne neue Gesichter willkommen.

Wer Interesse an Eintrittskarten für den Ball mit der Band "Vanilla Sky" (Eintritt: 19 Euro inklusive ein Glas Sekt) oder auch an der neuen Anfängergruppe hat, kann sich an Markus Hesterberg unter Tel.: (09332) 3956 oder E-Mail info@m-hesterberg.de wenden.