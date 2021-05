In der Schwarzenberger Straße in Seinsheim fristet ein Baum beim Brunnen seit vielen Jahren ein eher kümmerliches Dasein. Jetzt hat sich eine Anwohnerin an Bürgermeisterin Ruth Albrecht gewandt mit der Bitte, diese "Kröte von Baum" zu fällen. Dafür sollte ein neuer gepflanzt werden, der besser für den Standort geeignet sei. Die Anwohnerin schlägt vor, dabei auch die Erde zu erneuern. Der Untergrund sei wohl nicht zum Wachstum von größeren Bäumen oder Gehölzen geeignet.

"Vermutlich ist viel Schotter im Untergrund", meinte stellvertretender Bürgermeister Jürgen Merbecks. Ob der Baum an einer anderen Stelle vielleicht mehr Freude am Wachsen habe, also eine Versetzung, wurde auch diskutiert. Am Landschaftssee wäre vermutlich nicht der geeignete Standort, meinte Ruth Albrecht. "Da freut sich nur der Biber." Jetzt will man sich erst über einen geeigneten Baum und über ebensolche Bedingungen für den Standort in der Schwarzenberger Straße informieren. Bis zum Herbst soll dann eine Entscheidung getroffen sein.