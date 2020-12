Kitzingen vor 1 Stunde

Krippenspiel einmal anders

Die Regenbogenkinder aus dem evangelischen Kindergarten Friedenskirche in Kitzingen zeigten in diesem Jahr ein etwas anderes Krippenspiel. Da coronabedingt kein Adventsfamiliengottesdienst in der Kirche stattfinden kann, wurde das Krippenspiel „Stern über ‚Bethlehem“ mit Orffinstrumenten vertont und kurzerhand in der Turnhalle des Kindergartens gefilmt. Das Video wird am vierten Advent in der Friedenskirche uraufgeführt. So können auch die Kindergartenkinder bei dem Gottesdienst dabei sein. Ebenso ist der Film für alle auf unserer Homepage einzusehen. Außerdem besuchten die Kinder, wie schon zu St. Martin, die Senioren des Hauses Mühlenpark und erfreuten sie mit Advents- und Weihnachtsliedern. Die Senioren öffneten ihre Fenster weit und sangen dann zusammen mit den Kindern, in angemessenem Abstand, die Lieder. Es leuchteten nicht nur die Augen der Senioren, sondern auch die Kinder erfreute es, ihre Lieder weiterzugeben.