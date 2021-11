Besondere Krippen aus dem fairen Handel der Abtei Münsterschwarzach sind ab dem ersten Adventswochenende im Kultur- und Kommunikationszentrum (KUK) in Dettelbach zu sehen. Zur Eröffnung am 26. November um 18 Uhr wird Künstlerpater Meinrad Dufner Hintergründe zu den jeweiligen Krippen und ihren Herkunftsländern erläutern, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Musikalisch begleitet wird die Auftaktveranstaltung durch Cellistin Eva Brönner mit adventlichen Stücken.

Die Krippen wurden überwiegend in Afrika und Südamerika in kleinen Handwerksbetrieben hergestellt und können bei der Fair-Handel-GmbH in Münsterschwarzach alle käuflich erworben werden. Die Vielfalt der Krippen aus den unterschiedlichen Ländern soll nach Betriebsleiter und Krippen-Experte Klaus Brönner besonders zum Ausdruck kommen: "Als Fair-Handel stehen wir in direktem Kontakt zu unseren Produzenten und wissen, dass diese lediglich mit Materialien arbeiten, die sie vor Ort zur Verfügung haben", wir er zitiert.

So seien die ausgewählten Krippen aus Tansania etwa aus Ebenholz gefertigt, andere aus Chile würden aus recyceltem Glas hergestellt, Krippen aus Burkina Faso seien aus Altmetall gegossen. Neben den verschiedenen Materialien unterschieden sich auch die Darstellungsformen der Krippen, so die Pressemitteilung.

Die Krippenausstellung ist vom 26. November bis 18. Dezember zu den Öffnungszeiten des Kultur- und Kommunikationszentrums Dettelbach zu sehen. Die Vernissage ist am Freitag, 26. November, um 18 Uhr im KUK. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist bis 20. November erforderlich unter Tel.: (09324) 3560, E-Mail: tourismus@dettelbach.de