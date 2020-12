Der Verdacht des zweifachen versuchten Mordes an zwei Seniorinnen im Landkreis Kitzingen beschäftigt die Mordermittler der Kriminalpolizei in Würzburg. Nach Informationen der Redaktion besteht der Verdacht, dass eine 80-jährige und eine 85-jährige Frau in einem Seniorenheim im Landkreis Kitzingen um ein Haar getötet worden wären.

Medikamente, die nicht verordnet waren?

Demnach besteht offenbar der Verdacht, dass die beiden Frauen von einer Pflegekraft Medikamente bekamen, die nicht für sie bestimmt waren. Es soll Hinweise geben, dass Spuren von Medikamenten gefunden wurden, die den beiden alten Frauen nicht verschrieben worden waren. Das Polizeipräsidium Unterfranken will sich am Nachmittag offiziell zu dem Fall äußern.

Offenbar gibt es bereits sehr konkrete Hinweise darauf, wer dafür verantwortlich sein könnte. Eine Person soll nach bisher unbestätigten Angaben in Polizeigewahrsam sein und konkrete Angaben zum Tatgeschehen gemacht haben.

Mehr Infos folgen im Laufe des Tages auf mainpost.de