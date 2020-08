Kriminalitätsstatistik: In Martinsheim ist es am sichersten

13 573 bearbeitete Vorgänge, 10 193 Einsätze - das ist die Bilanz der Kitzinger Polizeiinspektion für das vergangene Jahr. Die 13 573 Vorgänge beinhalten neben Verkehrsunfällen, Verkehrsstraftaten, Ordnungswidrigkeitsverfahren und Berichten an andere Behörden auch 2938 Straftaten, die in die polizeiliche Kriminalstatistik eingeflossen sind. Das ist die niedrigste Zahl seit zehn Jahren.

Wie aus dem Jahresbericht weiter hervorgeht, lebte man 2019 statistisch gesehen am sicherten in Martinsheim, am unsichersten war die Stadt Kitzingen. Insgesamt lag die Aufklärungsquote bei 67 Prozent, von den 2938 registrierten Straftaten wurden somit 1968 Fälle geklärt.

Im Einzelnen schlugen folgende Delikte zu Buche: 709 Diebstähle, 514 Sachbeschädigungen, 475 Rohheitsdelikte sowie 457 Vermögensdelikte. Die Statistik weist zudem 34 Gewalttaten gegen Polizeibeamte aus, 15 von ihnen wurden dabei verletzt.

Brandanschlag überlebt

Zu Straftaten gegen das Leben kam es in zwei Fällen. Anfang 2019 wurde im Bereich Steigerwald ein Mann im Schlaf von einem Feuer überrascht, das vorsätzlich in Tötungsabsicht gelegt wurde. Der Geschädigte wurde durch die Tat zwar verletzt, jedoch überlebte er den Brandanschlag. Im zweiten Fall handelte es sich um den Tod eines 40-Jährigen nach einem Unfall im häuslichen Bereich. Nach Abschluss des Verfahrens wurde festgestellt, dass kein Fremdverschulden vorlag. Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung weist die Statistik 43 Fälle aus.