Angesichts das Krieges in der Ukraine rufen Dekanin Baderschneider, Dekan Huber und Dekan Klöß-Schuster gemeinsam mi der katholischen Kirche dazu auf, für den Frieden zu beten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Dekanats Markt Einersheim hervor.

„Täglich um 19 Uhr läuten die Glocken unserer Kirchen. Sie laden uns ein, innezuhalten, still zu werden und zu beten. Heute und in den kommenden Wochen denken wir ganz besonders an die Menschen in der Ukraine, aber auch an alle Menschen, die in Kriegsgebieten weltweit leben. Wenn Sie möchten: Zünden Sie abends eine Kerze an und stellen Sie sie ins Fenster."

In einzelnen Gemeinden werden am Abend auch Friedensgebete angeboten. Bitte die aktuellen Hinweise auf den Homepages der Kirchengemeinden und der Dekanate beachten.