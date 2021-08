Dettelbach vor 48 Minuten

Kreuzungsumbau zum Industriegebiet startet am 6. September

Mit der Ansiedlung des Logistiklagers von „s.Oliver“ im Dettelbacher "Industriegebiet Ost“ auf dem Gelände der ehemaligen „Fulgurit“ kommt auch mehr Verkehr – darauf reagieren die Stadt und das Staatliche Bauamt jetzt. Eine erste Maßnahme wird Anfang September in Angriff genommen: Die Einfahrt von der Staatsstraße 2450 (ehemals B 22) in die Adolf-Oesterheld-Straße, also die Zu- und Ausfahrt am Industriegebiet Ost, wird mit einer Ampel versehen.