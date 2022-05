Die aktuellen Preissteigerungen schlagen künftig sicher auch auf die weiteren Ausschreibungen zur Sanierung des Alten Hafens in Marktsteft durch. In der Ratssitzung am Dienstagabend berichtete Bürgermeister Thomas Reichert von einer Vereinbarung mit den Zuschussgebern, nach der zumindest ein Teil der möglichen höheren Preise wie wie bisher gefördert werden. Voraussetzungen: Die Preissteigerungen müssen mindestens fünf Prozent über der Kalkulation und nicht in Verantwortung der Stadt liegen.

Von der Tankstelle hinüber zur Bäckerei: So sollen künftig Fußgängerinnen und Radfahrer über die Staatsstraße geführt werden – wenn denn der Verkehr an der Kreuzung dort eines Tages mit einer Ampel geregelt werden wird. Bei einem Ortstermin mit dem staatlichen Bauamt wurde als günstigste Lösung ein neuer Geh- und Radweg entlang der Marktbreiter Straße stadtauswärts gesehen, der im Bereich der Tankstelle an einer Bedarfsampel endet. Wenn möglich sollten Radfahrer auf dem Mainradweg – der führt derzeit noch durch den Tiefenstockheimer Weg und dann unter der Staatsstraße hindurch – einen Teil des Wegs nutzen, am Ende aber nicht die Staatsstraße queren, sondern am Main entlang nach Marktbreit geführt werden. Dazu gab es noch keinen Beschluss.

In der Stadt noch 148 Anwesen mit weniger als 100 Mbit/sec

In Sachen schnelles Internet gibt es vor allem in Marktsteft noch einiges zu tun. Das ergab eine Markterhebung durch das Büro Dr. Först, die in der Sitzung vorgestellt wurde. Danach gibt es in der Stadt selber noch knapp 148 Anwesen, die eine Versorgung von weniger als 100 Mbit/sec erhalten, bis 250 Mbit/sec sind es gar gut 600 Haushalte, Michelfeld einbezogen.

Um schnell handeln zu können, werden in einem ersten Schritt mit Mitteln aus dem bayerischen Förderprogramm die langsamen Stadtbereiche, in einem zweiten Schritt ab dem Herbst, dann mit einem bundesweiten Förderprogramm, auch die restlichen Haushalte mit Glasfaserkabel versorgt. Da dies doch relativ viele Anwesen sind, dürfte die Ausschreibung auch günstig ausfallen, so Joachim Först. Er riet dazu, möglichst alle Hausbesitzer von einem Anschluss zu überzeugen, dann für diese ist das im Förderprogramm kostenfrei, später dürfte es teuer werden. Der maximale Eigenanteil der Stadt liegt bei zehn Prozent. Von den Räten wurde die Teilnahme an den Programmen positiv gesehen, so dass die entsprechenden Beschlüsse jeweils einstimmig fielen.

App für Kommunikation im Ort bekannter machen

Wie schon im Nachbarort Sulzfeld können nun auch die Marktstefter Bürgerinnen und Bürger den "lokalen Marktplatz Crossiety" nutzen. Die App will eine Kommunikation innerhalb des Ortes ermöglichen. So informiert etwa der Turnverein bereits über seine Aktivitäten. Geschützte oder offene Gruppenkommunikation, Verkaufsangebote und vieles mehr sind dabei möglich, langfristig, so der Bürgermeister, könnte damit das Gemeindeblatt überflüssig werden. Um die App bekannter zu machen, wünscht er sich auch den Einsatz der Gemeinderäte: "Wir sind die Multiplikatoren."