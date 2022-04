Zu einer außergewöhnlichen "Kreuzwegandacht" fanden sich wieder viele Mitbürger aus Schwarzach und Reupelsdorf in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Stadtschwarzach ein, um den Leidensweg Jesus mit seiner Mutter an der Seite zu gehen.

Stellvertretend für alle Frauen und Männer, die in diesen Tagen um ihre Kinder bangen, Angst haben und keine Perspektive mehr sehen. "Ein Schwert wird deine Seele durchdringen", mit der Prophezeiung des greisen Simeon bei der Darstellung des Herrn im Tempel begann die 1. Station und führte über Kreuzigung und Sterben hinaus in der 11. Station zu den "drei Frauen am Grab" hinein in das Ostergeheimnis und weiter in der 12. Station in das Pfingstgeschehen mit Maria inmitten der Apostel. "Und nun können wir uns unter den vielen AposteIköpfen ringsum aussuchen, wer wir sind" so Diakon Lorenz Kleinschnitz, der unterstützt von Hedwig Brendler als Lektorin den Gottesdienst leitete.

Bilder der Stationen und Meditationen stammten vom Kreuz und Glaubensweg an der Mariengrotte in Bad Salzschlirf bei dem Maria als Mutter im Glauben und in der Bedrängnis bezeichnet wird. "Führe und leite uns himmlischer Stern (Lourdeslied) sangen die Anwesenden zu Beginn, dazu die Grüssauer Marienrufe zu den sieben Schmerzen Mariens, Passionslieder, das Stadtschwarzacher Kreuzlied, Osterlieder und zum Schluss "Freu dich Apostelkönigin der Heilige Geist wird offenbar" auf der Orgel begleitet von Helmut Dülch.

Gestaltet war die Altarinsel mit dem Passionskreuz, dem schlichten Holzkreuz aus der Arche, der Osterkerze, dem "auferstandenen Jesus" und dem Schwarzacher "Kreuzpartikel", mit dem der Abschlusssegen gespendet wurde. Das Aufstehen der Natur brachten Frühlingszweige zum Ausdruck, Palmkätzchen und ein gebasteltes stilvolles Papierkreuz mit einem kleinen Buchszweig gab es für jeden der Anwesenden. "Diese Stunde hat uns gutgetan", so die Gottesdienstbesucher.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)