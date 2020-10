Rehweiler vor 27 Minuten

Kreisstraße ist wieder freigegeben

An der Kreisstraße KT 51 in der Ortsdurchfahrt Rehweiler hat der Landkreis Kitzingen den Durchlass über den Haselbach erneuern lassen. Die Arbeiten sind bis auf Restarbeiten im Bereich der Gehwege abgeschlossen. Die Kreisstraße ist ab Samstag, 31. Oktober, wieder für den Straßenverkehr frei gegeben. Die Maßnahme umfasste laut Mitteilung des Landratsamtes den Ersatzneubau des bestehenden Durchlasses über den Haselbach mit Straßenangleichungen und einem Deckenbau auf einer Länge von circa 600 Metern. In diesem Zuge hat der Markt Geiselwind abschnittsweise die Borde der Gehwege in der Ortsdurchfahrt Rehweiler mit erneuert.