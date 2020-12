Kitzingen vor 18 Minuten

Kreisstraße ist für den Verkehr freigegeben

Pünktlich zum Weihnachtsfest ist die Kreisstraße 1 für den Verkehr ab 23. Dezember freigegeben, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Landrätin Tamara Bischof und Iphofens Bürgermeister Dieter Lenzer waren auf Stippvisite an der Straße, während die Kreisgärtner im Hintergrund noch die letzten Bäume pflanzen. Die Teilstrecke der KT 1 wurde 2010 schon einmal ausgebaut, im Nachgang sind allerdings auf einem Abschnitt Straßenschäden in Form von Hebungen und Verformungen der Fahrbahn aufgetreten. Der Straßenabschnitt auf einer Länge von 1000 Metern zwischen dem Ortsende Nenzenheim und der Landkreisgrenze Neustadt/Aisch musste daher bestandsnah saniert werden. Seit Jahren läuft hier ein Rechtsstreit vor Gericht, so die Mitteilung.