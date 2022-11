27-jähriger Sebastian Geier seit knapp zwei Jahren vermisst

seit knapp soll sich zuletzt in Kitzingen aufgehalten haben

in aufgehalten haben Möglichkeit besteht, dass er sich in Hamburg aufhält

besteht, dass er sich in aufhält Polizei bittet um Hinweise

Seit nun fast zwei Jahren wird ein 27-jähriger Mann aus Großlangheim, Landkreis Kitzingen, vermisst. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag (22. November 2022) berichtet, wird noch immer nach dem Mann gesucht. Seit Mitte Januar 2021 wird er vermisst.

Befindet sich Sebastian Geier in Hamburg? - Hinweise erbeten

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, heißt es weiter. Die Beamten bitte die Bevölkerung um Hilfe und um Hinweise in dem Fall. Der 27-jährige Sebastian Geier war zuletzt im Januar 2021 in seiner Wohnung in Großlangheim gesehen worden. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Im Zuge nachfolgender Ermittlungen wurde bekannt, dass er sich noch bis Juni 2021 in Kitzingen aufgehalten haben soll. Es könnte möglich sein, dass er sich in Hamburg aufhält.

Zudem ist der Polizei bekannt, dass Sebastian Geier nach seinem Verschwinden mit einem Mann namens "Herrmann" und einer Frau namens "Rose" Kontakt gehabt haben soll. Näheres ist bislang nicht bekannt. Wer kann Hinweise geben?

Der 27-jährige Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 180 cm groß und etwa 65 kg schwer

Kurze dunkle Haare und Vollbart

Auffälliger Gang (stolpernd)

Wer Hinweise geben kann, auch zu den beiden Personen "Herrmann" und "Rosi", wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.