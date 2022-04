Sachschaden wegen Ausweichmanöver: Am frühen Samstagmorgen (16. April 2022) musste ein Autofahrer in Marktbreit um kurz nach Mitternacht einem Fußgänger ausweichen, der auf der Marktstefter-Straße torkelnd umherlief. Dies teilt die Polizeiinspektion Kitzingen in einem aktuellen Pressebericht mit.

Bei dem Ausweichmanöver krachte der Pkw-Fahrer gegen einen Leitpfosten. Durch den Aufprall entstand am Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden. Als der offensichtlich alkoholisierte Fußgänger anschließend von dem Autofahrer angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Marktsteft. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Gesuchte bisher nicht von der Polizei gefunden werden.

Landkreis Kitzingen: Autounfall wegen betrunkenem Fußgänger - Polizei sucht Zeugen

Nach Aussage des geschädigten Autofahrers handelt es sich bei dem Fußgänger um einen circa 30 bis 40-jährigen Mann, der mit einem russischen Akzent sprach. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kitzingen unter folgender Telefonnummer zu melden: 09321/141-0.