Rödelsee vor 1 Stunde

Tödlicher Unfall

Autofahrer (53) prallt gegen Baumgruppe und wird in Auto eingeklemmt - Mann stirbt noch vor Ort

Ein 53 Jahre alter Autofahrer starb am Freitag nach einem schweren Unfall. Der Fahrer prallte gegen eine Baumgruppe und wurde in der Folge in seinem Auto eingeklemmt.