Münsterschwarzach vor 21 Minuten

Kreativität statt Angst

„Bravo“ darf man den Schülerinnen und Schülern des Egbert-Gymnasiums zurufen, die sich auf Kloster Banz in Sachen Rhetorik fortgebildet haben. „Bravo“ war gleichzeitig die Formel, die ihnen künftig hilft, ihr Lampenfieber in den Griff zu bekommen. Dieser Begriff verbindet die Anfangsbuchstaben der Worte „Bewegung, Ruhe, Affirmation, Visualisierung und Offensive“. Befolgt man sie, steht einer überzeugenden Rede nichts im Wege. Die Vergegenwärtigung positiver Momente kann zur Selbstvertrauen führen, die Angst wandelt sich in Kreativität.