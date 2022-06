Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Kreativität gewinnt

Beim 52. internationalen Jugendwettbewerb "Was ist schön?" errangen einige Schüler des Egbert-Gymnasiums beachtliche Auszeichnungen. Die Schüler reflektierten in ihren Kunst-Arbeiten, ob die allgemein als schön empfundene Natur, die Kunst oder der Alltag, diese Wertung noch verdienen. Sie stellten sich die Frage, ob die "plastikverseuchten" Meere oder der übertriebene Schönheitskult in den sozialen Medien noch als schön empfunden werden können. "Wie so oft galt es also, den Betrachter durch die Bilder aufzurütteln und zum Nachdenken, vielleicht sogar zu einem Umdenken anzuregen", so Kunsterzieher Matthias Held, der von den Ergebnissen beeindruckt war: "Dies gelang den Schülern mit bunten, naturalistischen Studien, in die unzählige Stunden Arbeit und Herzblut flossen." Im Einzelnen wurden Laura-Marie Eckoff, 8b, Sarah Teubert, 9c, Levi Dahlfeld, 6c, und Katharina Riedmüller, Q12 , mit den Bildern "Save the Oceans", "Ich will auch schön sein", "Threatened Oceans" und "David" ausgezeichnet. Belegt wurden die Plätze 2 und 3, der siebten, achten und neunten Klassengruppe, Platz 1 der 5. und 6. Jahrgangsstufe, sowie Platz 3 in der Oberstufe (Klassen 10 bis 12).