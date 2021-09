Gegen Ende der Sommerferien fand am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) erstmals wieder ein englisches Sprachcamp statt, nachdem es in den Osterferien 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie ausfallen musste. Walter Mahabir, ein Native Speaker (Muttersprachler) aus Toronto, Kanada, vermittelte den 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 5. bis 7. Jahrgangsstufe mit viel Spiel und Spaß sowie großem Geschick Freude an der englischen Sprache.

Dynamische und motivierende Spiele förderten Team building und regten die Kinder unwillkürlich nach und nach zum freien Sprechen in der Fremdsprache an. Grammatik lernen, wie es im normalen Englischunterricht der Fall ist, stand dabei nicht im Vordergrund. Die Kinder lernten vielmehr auf Englisch zu schauspielern, kurze Filme zum Thema Klimaschutz zu drehen, Werbespots zu produzieren und Geschichten zu schreiben. Alles geschah mit großer Begeisterung, Motivation und Kreativität. Mit viel Geduld brachte ihnen Walter (kurz „Wolly“) die Sprache näher und forderte dabei immer gegenseitigen Respekt ein. Wann immer er merkte, dass manche Kinder noch zurückhaltend waren, auf Englisch zu kommunizieren, half er ihnen, mehr Selbstbewusstsein in der Fremdsprache zu entwickeln, was nach und nach immer besser klappte. Einen guten Ausgleich bildeten gegen Ende jeden Tages, der jeweils von 9 bis 16 Uhr dauerte, die sportlichen Aktivitäten, die dank des guten Wetters immer im Freien stattfinden konnten.

Am letzten Tag der Native Speaker Week waren sich alle einig, dass das Sprachcamp richtig „cool“ war und viele sagten, dass sie mehr über die Sprache gelernt haben und selbstsicherer im Sprechen geworden sind. Sie bedankten sich mit einem großen Applaus sowohl bei Walter Mahabir und Sieglinde Herbst, der Organisatorin des Sprachcamps als auch bei der Schulküche, die für die schmackhafte Verpflegung mittags und für täglich frisches Obst zur Selbstbedienung gesorgt hatte.

Von: Sieglinde Herbst, Fachschaftsleiterin Englisch und Organisatorin des englischen Sprachcamps am LSH Wiesentheid