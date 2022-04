Volkach vor 1 Stunde

Kreativer Religionsunterricht

In der Woche vor den Ferien gab es für die Schülerinnen der 5. und 6. Jahrgangsstufe in den Religionsstunden eine besondere Aktion. Anlässlich des nahenden Osterfestes hatten sich die Schülerinnen im Unterricht mit der Bedeutung der Osternacht beschäftigt. Mit diesem Wissen ging es mit Feuereifer an die Gestaltung einer eigenen Osterkerze. Die Kerzen wurden farbig verziert und bald hatten die Schülerinnen ein gutes Gefühl für die Verarbeitung des Materials entwickelt, so dass sich die Endergebnisse wirklich sehen lassen können. Nun warten die Kerzen auf den Moment ihrer Entzündung.