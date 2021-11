Volkach vor 33 Minuten

„Krasses Zeug“ an der Mädchenrealschule Volkach

Vor kurzem war Theaterpädagoge Dirk Bayer mit seinem Team zu Gast an der Mädchenrealschule Volkach. Das Präventionstheater "Krasses Zeug" thematisierte Mobbing und Medien. Dabei ging man besonders auf die sozialen Netzwerke ein. Die Mädchen der 8. und 9. Klassen durften aktiv verschiedene Situationen nachstellen, die sich vielleicht in ihrem Umfeld, auf dem Weg oder auf dem Schulhof ereignen. Zusammen mit dem Theaterpädagogen konnten verschiedene Rollen und Reaktionen durchgespielt werden. Schnell wurde klar, welche Gefahren unter anderem im Internet lauern können. Beim anschließenden Gespräch erarbeitete man gemeinsam Lösungsmöglichkeiten. Die Schülerinnen wurden dabei sensibilisiert und zum Einschreiten und Helfen bewegt, wenn sich Mitschüler in einer Notsituation befinden. Die vielen Tipps zum Umgang mit Medien werden die Schülerinnen hoffentlich nicht so schnell vergessen. Der Freundeskreis e.V. der Schule ermöglichte durch finanzielle Unterstützung diese gelungene Veranstaltung. Herzlichen Dank dafür!